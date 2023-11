"Caro Valditara, noi in silenzio non ci stiamo"

"Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto". L’appello di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, è stato colto alla lettera dagli studenti del Collettivo Moro e del Collettivo Sociale Canossa. "Come in tante altre scuole d’Italia – hanno spiegato – stamattina (ieri mattina, ndr) è stato interrotto il minuto di silenzio indetto dal ministro Valditara". Fuori dal liceo Moro e nell’atrio, gli studenti hanno calato striscioni riportanti le parole di Elena Cecchettin (foto), rompendo il silenzio con la registrazione dell’intervista della sorella della vittima.

"Centinaia di studenti si sono uniti a noi, nei corridoi e persino sotto la pioggia. Abbiamo deciso di agire perché non è questo il momento di stare in silenzio, anzi, è il momento di farci sentire e di rivendicare la lotta transfemminista. Un minuto di silenzio non ci basta: per Giulia, per tutte le vittime di genere, non faremo altro che rumore!".