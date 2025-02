Carone star a ’Ora o mai più’. In tv c’è anche mamma Carmen

Vive a Scandiano la mamma di Pierdavide Carone, il giovane e noto cantautore che in queste settimane sta partecipando con successo come concorrente a ‘Ora o mai più’, il programma televisivo in onda su Rai1 il sabato sera condotto da Marco Liorni. E proprio nell’ultima puntata dell’8 febbraio Carmen Palmisano (foto, con il figlio), mamma di Carone, è ‘intervenuta’ brevemente in diretta dopo essere stata interpellata da Liorni. Carmen abita a Scandiano dove lavora all’ospedale Magati come infermiera. "E’ stata una sorpresa – racconta Carmen Palmisano –. Stavo assistendo come pubblico alla trasmissione e sono stata invitata a raggiungere Pierdavide. Sono soddisfatta per i risultati raggiunti da mio figlio che ha vinto già tre puntate. Pierdavide vive a Milano e insegna in quattro accademie musicali tra Roma e Milano. Ogni tanto è venuto a trovarmi a Scandiano come la scorsa estate in occasione del mio matrimonio. Ora, dopo Sanremo, ci saranno altre due puntate di ‘Ora o mai più’ dove Pierdavide si sta esibendo in coppia con Gigliola Cinquetti".

Carone nel 2010 ha preso parte anche al talent ’Amici’ di Maria De Filippi su Canale5 in cui riuscì a classificarsi terzo. Nel passato, nel 2012, ha partecipato inoltre al Festival di Sanremo insieme al compianto Lucio Dalla con il brano ‘Nanì’, classificandosi al quinto posto. "Sabato sera – dice la mamma di Pierdavide – ero molto emozionata. Marco Liorni è una persona educata, gentile, perbene". Anche molti scandianesi, grazie al voto social, hanno sostenuto Pierdavide Carone che recentemente, oltre a ‘Ora o mai più’, è intervenuto come ospite in altre trasmissioni Rai come Domenica In, BellaMa’ e La Volta Buona, ottenendo apprezzamenti ed elogi. Domenica scorsa pure Mara Venier, al termine di un’esibizione di Pierdavide, si è complimentata con lui per l’ottima performance.

Matteo Barca