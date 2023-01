"Carovita, i reggiani tornano alla bicicletta"

di Lara Maria Ferrari

Lo diceva anche quel gigante di Pablo Neruda che pedalare fa bene, nella sua ‘Oda a la bicicleta’. Di certo ne abbiamo conferma da un altro gigante più vicino a noi, Cesare Zavattini, che la bicicletta è un ingrediente caratterizzante della reggianità. Lo è sempre stato nel corso del tempo, attraverso il secolo breve fino al nostro, e a giudicare dai riscontri sul suo utilizzo che ci danno gli addetti ai lavori siamo di fronte a un nuova rinascita per questo mezzo di locomozione tanto amato.

Non soltanto usato per i piccoli spostamenti da casa a scuola alle attività di vicinato fino all’ ufficio, ma anche per affrontare pedalate più impegnative e a lungo raggio, magari a cavallo di una elettrica.

Oggi, per difenderci contro il caro benzina, i parcheggi in città che languono e le tariffe dei bolli e delle assicurazioni non c’è che un rimedio: torniamo alla vecchia cara bicicletta, bella ed ecologica.

Così la pensa anche Ivan Iori, titolare di ‘Le biciclette di viale Monte Grappa’, negozio storico del centro per le riparazioni e la vendita, ex azienda Simonazzi.

"Dal mio osservatorio non posso che confermare la tendenza a una maggiore diffusione delle due ruote nelle abitudini dei reggiani, e i motivi sono molteplici. Ma direi innazitutto che in cima alla lista c’è una ragione economica, strettamente legata alla difficoltà nel trovare parcheggio fra le mura dell’esagono e dunque a muoversi in macchina – spiega Iori, che oltre al gesto estetico del pedalare, individua una esigenza pratica nella vita di tutti i giorni –. Diventa enormemente arduo entrare nel centro storico, perciò la bici rimane uno strumento ancora molto funzionale e i giovani la utilizzano di preferenza nel 99% dei casi, per spostamenti da casa all’università oppure per raggiungere la biblioteca".

Inoltre – aggiunge – "è un bel sollievo. Si evita infatti il panico di incorrere nelle multe".

Non da meno, dice, il risparmio sull’assicurazione del veicolo.

Iori rileva anche un certo incremento nelle richieste di assistenza: "Sì, c’è stato negli ultimi tempi un aumento delle domande di riparazione. Consideri che Reggio vanta centinaia di chilometri di piste ciclabili molto significative e importanti. Oltre ai due anni di garanzia sulla due ruote, che per legge includono telaio e verniciature, come servizio post vendita, nel caso sia scesa la catena o sia rumorosa nel consumo, la controlliamo e non facciamo pagare nulla al consumatore".

Concludendo, la bici a Reggio è una questione identitaria, come dimostra il fatto di avere avuto nella sua storia numerosi produttori di biciclette.

Ben 31 sono i marchi rilevati a partire dagli anni ‘20 del secolo scorso.