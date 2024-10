’Carpe Noctem’, musica, balli e giochi per adulti e piccini

Tra gli eventi di Halloween, da segnalare la festa Carpe Noctem, in programma domani in centro a Novellara, dal pomeriggio fino alla mezzanotte, con la cittadina che si trasforma in un evento all’aperto. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dalle visite guidate in notturna nella Rocca, con l’apertura straordinaria delle prigioni, fino alle attività per i bambini con giochi, racconti, fiabe e spettacolo di burattini per i più piccoli nel loggiato. E poi un gruppo itinerante musicale con le cornamuse e le fisarmoniche a tessere armonie adatte alla serata. Le due piazze in musica ospiteranno momenti con il ballo della scuola di danza che alternerà esibizioni varie, con il pubblico invitato a partecipare pure al Festival di Musica Gotica, che vedrà protagonista la vampira Camilla Mircalla, due band e quattro gruppi di dj a proporre la colonna sonora più adatta alle atmosfere inquietanti della giornata. Infine, i truck food, il film Frankestein Jr. e altro ancora, con animazioni per i bambini ma anche per un pubblico di tutte le età.