Carpineti, denunciato per l'abbandono di due micini

Carpineti (Reggio Emilia), 24 agosto 2023 – Si sono concluse con la denuncia di una donna le indagini dei carabinieri forestali di Carpineti, in seguito all’abbandono di due micini in un parcheggio a Carpineti. I due gatti, di un paio di mesi di vita, sono stati recuperati e soccorsi dall’associazione “Aiut Appennin Emilia-Romagna ricerca e soccorso” di Castelnovo Monti e ora si trovano in buone condizioni di salute, dopo essere stati accolti da una volontaria. L’abbandono dei due cuccioli risale a metà agosto. Alcuni testimoni hanno subito segnalato il fatto alle forze dell’ordine, intervenute per raccogliere informazioni dalle persone presenti. E ben presto si è riusciti a identificare il presunto autore dell’abbandono, che rischia l’arresto fino a un anno e ammenda fino a diecimila euro. L’episodio, concluso nel migliore dei modi per i due gattini, è l’esempio di un fenomeno tristemente comune nel periodo vacanziero e non solo, le cui vittime principali sono in genere cani e gatti, e rappresenta uno degli scenari di intervento dei carabinieri forestali a tutela degli animali d’affezione.