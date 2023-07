Carpineti si mobilita per aiutare la Romagna

Con una cena di solidarietà per la Romagna al Parco Matilde di Carpineti con oltre 200 partecipanti, più il contributo volontario delle associazioni del territorio carpinetano, è stata raggiunta la la somma di 5.000 euro.

Carpineti ha voluto dimostrare vicinanza agli alluvionati romagnoli andando, in delegazione con il sindaco Borghi, nei luoghi danneggiati per consegnare i 5.000 euro: 2.500 sono stati consegnati ai Vigili del fuoco e Protezione civile di Monzuno alla presenza del sindaco Bruno Pasquini; gli altri 2.500 sono andati alla Croce Rossa di Cesenatico, presenti il vice sindaco Lorena Fantozzi e il presidente della Croce Rossa, Robertino Pasolini, tutti hanno ringraziato commossi. Ivo Rondanini, tra i promotori della iniziativa di solidarietà, ha ringraziato ricordando che alcune realtà della Romagna versano ancora oggi in stato di enorme difficoltà. Il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi: "Abbiamo consegnato con soddisfazione alla Croce Rossa di Cesenatico e alla Protezione civile di Monzuno i fondi raccolti. Questa breve esperienza ci ha insegnato due cose: che i carpinetani sono generosi e che le diverse associazioni sanno mobilitarsi per un obiettivo comune".

s.b.