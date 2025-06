Carpineti Valestra domina Querciolese con un netto 3-0

QUERCIOLESE

0

CARPINETI VALESTRA

3

QUERCIOLESE: Girotti, Romani (al 82’ Morani), Varoli, Giordano, Bia, Dembacaj, Manai (al 76’ Bonini), Kuci (al 68’ Canelli), Iori (al 82’ Bellopede), Piscopo (al 76’ Morotti), Caroli (al 55’ Bartolotta). A disp: Carrozzini, Morani, V.Bonini, De Luca, Morotti, Splendore, Canelli, Bartolotta, Bellopede. All. Michael Bonini

CARPINETI VALESTRA: Casolari, Okonuwka, Silvestri, Pantani (al 82’ Rivi), Simonetti, Diana, Spadaccini, Graziano, Bellini (al 74’ Ruggi), Riccobono (Carubbi), Corciolani (al 65’ Soranno) . A disp: Nigro, Manfredi, Soranno, Carubbi, Rivi, Ruggi. All: Muratori.

Arbitro: Sermolino

Reti: Corciolani 3’, Bellini 37’, Simonetti 41’

Note: Vittoria di misura dei giovanissimi del Carpineti, con la rete di Catellani. Ammoniti Corciolani e Spadaccini

di Elia Biavardi

Al calar del sole il Carpineti Valestra di mister Muratori si impone con un netto 3-0 sul campo della Querciolese. Gli ospiti partono subito forte dopo appena tre minuti con una rete di pregevole fattura da parte di Corciolani: dopo un rimpallo in area di rigore e una respinta della difesa al limite dell’area, il numero 11 raccoglie la sfera e con un’ottima coordinazione insacca all’angolino, portando i suoi in vantaggio. Carpineti abbassa un po’ l’attenzione. La partita prosegure abbastanza tranquilla, con il Carpineti che prova a gestire rischiando qualcosa in uscita, ma la Querciolese non riesce ad approfittare dei pochi errori degli ospiti. Il 2-0 arriva al 37’ con Bellini: dopo un bel recupero a centrocampo, la palla finisce sui piedi del numero 9 che, con un dolce pallonetto, riesce a superare Girotti.

La Querciolese due minuti dopo ha l’occasione per accorciare le distanze con Kuci che, dopo il secondo errore ravvicinato del Carpineti, spreca calciando sopra la traversa da pochi passi.

La sentenza che chiude definitivamente il match arriva già al 41esimo del primo tempo con una bella azione di Simonetti che, dopo aver guidato la pressione ed aver riconquistato il possesso, si fa servire perfettamente da Riccobono per poi incrociare con precisione da posizione defilata. A pochi minuti dalla fine del primo tempo il Carpineti è in vantaggio 3 a 0 e inizia la gestione del risultato.

Nella ripresa la Querciolese prova a reagire con qualche timida iniziativa ma dalle parti di Casolari non arrivano tiri preoccupanti. L’unica spiraglio per i padroni di casa arriva a dieci minuti dalla fine dopo aver conquistato un rigore causato dal capitano Spadaccini. Giunto sul dischetto però, Iori calcia alto sopra la traversa, chiudendo una partita già abbastanza deludente per i suoi. Mentre il Tricolore Carpineti Valestra inizia bene il cammino piazzandosi, in coabitazione col Castelnovo Capitale, in testa al gruppo C, il girone più spettacolare della prima giornata con ben tredici reti segnate nelle due gare.