Carrarese in vantaggio due volte. Pareggio agguantato nel finale

REGGIANA 2 CARRARESE 2

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa (23’st Maggio), Libutti; Ignacchiti, Kabashi (14’st Vido), Sersanti; Vergara (23’st Gondo), Portanova (23’st Marras); Girma (35’st Cigarini). A disp.: Esosa, Sposito, Stulac, Fiamozzi, Urso, Kumi, Nahounou. All. Viali

CARRARESE (3-5-1-1): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon (15’st Bouah), Zuelli, Schiavi (39’st Capezzi), Giovane (23’st Manzari), Cicconi (39’st Belloni); Melegoni (23’st Cherubini); Finotto. A disp.: Ravaglia, Mazzi, Illanes, Milanese, Cavion, Fontanarosa, Torregrossa. All. Calabro

Arbitro: Rutella (Vigile e Pedone); IV ufficiale Poli; Var Di Martino, Avar Nasca

Reti: Guarino al 10’pt, Girma (R) al 26’pt, Zuelli (C) al 12’st, Vido (R) al 37s’st.

Note: spettatori 8.929, per un incasso lordo di euro 98.156,18. Ammoniti Zanon, Libutti, Kabashi, Calabro, Cicconi, Belloni. Angoli: 4-4. Recuperi: 0’ e 5’.

Con la forza della disperazione più che con quella delle idee. La Reggiana va sotto due volte con la Carrarese, poi riesce a metterci una pezza e strappa un punticino prezioso perché si tratta di uno scontro diretto, ma il quadro resta preoccupante. I granata per lunghi tratti sono sembrati in balìa degli eventi, una squadra che trasmette una sconfortante sensazione di fragilità. Inaccettabile l’approccio all’inizio di entrambi i tempi, non a caso i momenti in cui i toscani sono andati facilmente a rete. Al 10’ con Guarino che incorna di testa indisturbato: com’era già accaduto con il Palermo (Ceccaroni) e soprattutto con il Frosinone (Koutsoupias), segno che la difesa a zona continua a fare cilecca. Improponibile anche il raddoppio ospite, nato da un triangolo al limite dell’area con Ignacchiti che non segue il taglio di Zuelli e Sosa che pasticcia e non chiude. Il cerotto ce lo mette prima Girma, di testa su calcio d’angolo, e poi Vido che sfrutta un pallone conteso da Maggio e Bouah trasformando da due passi. Il centravanti (quello vero, non Girma che a parte il gol non ha combinato granchè come ‘falso nueve’…) sale a cinque reti e diventa il miglior marcatore della Regia. Non si capisce perché goda di così poca considerazione. È vero, non è sempre brillante, a volte è un po’ macchinoso, ma è uno dei pochi che vede la porta oltre a Pettinari (purtroppo ancora indisponibile). Dicevamo della forza della disperazione: la girandola di cambi messa in atto da Viali alla fine ha prodotto i frutti sperati. La Reggiana ha caricato a testa bassa e ha beneficiato anche dell’ingresso in campo di Cigarini, a cui Viali ha attinto dopo aver tirato giù Kabashi ed essersi accorto che senza un palleggiatore non c’era un orientamento preciso. Per fortuna è corso ai ripari e - proprio da un’azione ispirata dal veterano - è arrivato il gol del pareggio, il secondo consecutivo. Meglio di niente, soprattutto contro una rivale per la salvezza, ma se non si cambia registro e atteggiamento alla svelta saranno guai seri.