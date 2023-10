Carroccio e opposizioni chiederanno la sfiducia. Rinaldi: "Atti pubblici, non mi imbavaglierà"

"Mi minacciate di querela, ma non mi imbavagliate". Alessandro Rinaldi non ha paura delle vie legali paventate dalla Curioni. "Non ho infamato nessun familiare nè tantomeno ho mai parlato di appropriazione indebita come ha detto l’assessora. Evidentemente le ha dato fastidio che abbia portato alla luce quello che è un atto pubblico. Forse alla Curioni faceva più comodo che non si venisse a sapere che il marito è affidatario di un servizio per il quale riceve un compenso economico dal Comune. Sulla questione si esprimerà l’Anac". E ancora: "Lei dice che non sapeva nulla? La reputo una ricostruzione poco convincente nei confronti dei cittadini, per non dire altro... Anziché minacciare di querela, sarebbe bene che l’assessore fornisse una spiegazione... Se il tentativo dell’assessore era intimorirmi, non ci è riuscita. Non mi zittirà, vado avanti a testa alta con coraggio nel mio ruolo per il bene dei reggiani".

La Lega inoltre depositerà una mozione urgente per chiedere la sfiducia alla Curioni in Sala del Tricolore. Documento che sarà firmato anche da Coalizione Civica. "Siamo basiti. Dal punto di vista legale sarà anche tutto ok, ma è questione di opportunità e sensibilità politica – tuonano Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia – Ancor più disdicevole arrampicarsi sugli specchi dicendo che non sapesse nulla. Ha il diritto di dirlo, ma noi abbiamo quello di non crederle...".

Le chiama "prebende di fine impero" il coordinatore provinciale di Fd’I Alessandro Aragona: "A Reggio siamo di fronte a un sistema di potere totalmente autoreferenziale, a una governance amministrativa che include e premia i soliti noti o gli amici degli amici, a una gestione della cosa pubblica che assume caratteri quasi familistici. Ciò non ci sorprende, come non ci ha sorpreso in passato assistere al perpetrarsi di un incancrenito sistema di porte girevoli tra politica ed istituzioni socioeconomiche. E poco importa se, e questo lo si verificherà, è tutto legale dal punto di vista giuridico; quello che si apre è un gigantesco tema di opportunità politica, che richiede le immediate dimissioni dell’assessora".

