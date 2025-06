Carta d’identità, la foto si scatta negli uffici dell’anagrafe

Se la foto sul documento, come diceva ‘Elio e le storie tese’, "non ti rassomiglia più", ci pensa il comune di Scandicci. Dal 16 giugno addio macchinette per scatti usa e getta, addio studi patinati: fare la foto per la carta d’identità sarà possibile direttamente negli uffici dell’anagrafe. Il nuovo servizio sarà offerto da lunedì 16 giugno agli utenti del Punto Comune di Scandicci. L’anagrafe è stata dotata di macchine fotografiche che serviranno per velocizzare le procedure di rilascio della carta d’identità elettronica. Il cittadino che arriverà all’ufficio a seguito di appuntamento prenotato, se non munito di foto sarà accompagnato in uno spazio attrezzato degli uffici, dove gli sarà scattata la fotografia.

"Con questo nuovo servizio – ha detto l’assessora con delega alle Relazioni con il pubblico, Federica Pacini – vogliamo semplificare ulteriormente il percorso per il rilascio della carta d’identità, rendendolo più veloce ed efficiente. Scattare la foto direttamente presso l’anagrafe significa non solo offrire un’opportunità in più ai cittadini, ma anche ridurre il rischio di problemi tecnici legati alla qualità o al formato delle immagini portate da casa. È un passo concreto verso una pubblica amministrazione più vicina, moderna e attenta alle esigenze quotidiane delle persone". I nuovo servizio consente l’acquisizione della foto già validata, ovvero conforme ai parametri richiesti per l’emissione della carta, rendendo più veloce il processo. Nei primi cinque mesi del 2025 il Punto Comune di Scandicci ha rilasciato complessivamente 3.044 carte d’identità elettroniche.