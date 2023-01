’Carta docenti’ anche ai precari

Anche gli insegnanti con contratto a tempo determinato hanno diritto alla ’Carta del docente’, che ha valore di 500 euro annui e viene utilizzato per l’aggiornamento e la formazione.

A questa conclusione è giunto il tribunale di Reggio. Il giudice del lavoro Silvia Cavallari ha infatti condannato l’Ufficio scolastico provinciale a rendere disponibile la carta a undici insegnanti. che, col sostegno della Uilscuola, avevano promosso una causa.

L’importo complessivo è di 22.500 euro; il Ministero dell’Istruzione dovrà pagare anche le spese di giudizio, superiori a 1.500 euro.

"Il gruppo dei docenti – ricorda il segretario provinciale Uilscuola, Luigi Fiorentino, affiancato dagli avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso – aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione in qualità di docenti in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, hanno svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato. Tuttavia il Ministero, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha loro riconosciuto il beneficio

succitato. Pertanto, hanno chiesto l’attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all’aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni".

Considerazioni che il giudice ha accolto "viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto".

C’è da scommettere che ora fioccheranno altre cause: "Al ricorso possono partecipare tutti i docenti e che negli ultimi 5 anni hanno sottoscritto contratti a tempo determinato. L’adesione al ricorso è totalmente gratuita per gli iscritti UIlscuola", afferma Fiorentino.

a.fio.