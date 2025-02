Carta usata illecitamente, un anno e sei mesi a un 30enne

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre a ricettazione. Sono le due accuse in concorso di cui devono rispondere in concorso un 30enne residente a Correggio e una 31enne domiciliata a Campagnola, processati col rito ordinario: ieri il giudice Luigi Tirone, all’esito del rito ordinario, ha condannato l’uomo e ha assolto la donna.

Secondo la ricostruzione investigativa, i due avrebbero usato illegalmente, non essendone titolari, una carta di credito di proprietà di un 53enne residente a Modena, facendo varie operazioni irregolari, per le quali lui sporse denuncia. Le indagini sono state svolte dai carabinieri di Correggio. I giovani imputati, poi, pur riconoscendo la provenienza illecita della card, avrebbero accettato di riceverla e di utilizzarla. Per l’accusa di ricettazione si contestava la recidiva specifica infraquinquennale.

Ieri il pm ha chiesto una pena di un anno, 7 mesi e 650 euro di multa. L’avvocato Annalisa Bassi, che difende la donna, ha chiesto per l’utilizzo indebito della carta il minimo della pena e i benefici di legge; sulla ricettazione ha sostenuto che non fosse provata e che mancassero i presupposti, domandando l’assoluzione. L’avvocato Carmen Pisanello, che assiste il 30enne, si è associata chiedendo in subordine che l’accusa fosse riqualificata in furto. Il giudice ha deciso per il ragazzo una condanna di un anno e 6 mesi, più 800 euro di multa e ha assolto la giovane.

al. cod.