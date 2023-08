Cartello al contrario a Scandiano, ci pensa il sindaco

Il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, interviene per sistemare un cartello dei ‘parcheggi rosa’ con una targa collocata al contrario. "Martedì sera mi hanno segnalato che uno dei nuovi cartelli che indicano i parcheggi rosa, dedicati a future mamme e ai neo genitori, aveva una targa montata al contrario – scrive Nasciuti su Facebook –. Cose che capitano. Trattandosi di un momento particolare, nelle aziende così come negli enti pubblici, in cui molti dipendenti si stanno godendo un meritato periodo di ferie estive, ho pensato di provvedere in prima persona senza gravare sul personale che sta lavorando a ranghi ridotti".

Il sindaco ha risolto velocemente il ‘problema’. "Trattandosi di un intervento semplicissimo, ho ‘perso’ solo dieci minuti. Menzione doverosa al personale del Pizzikotto di Scandiano per avermi prestato la scala", spiega il primo cittadino.