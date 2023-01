Cartello deturpato, 12 anni di segnalazioni sono inutili

Un cittadino ha scritto al consigliere comunale Dario De Lucia (Coalizione civica) per documentare un problema di manutenzione della segnaletica stradale. In 12 anni – ha fatto notare il cittadino, che con pazienza ha scattato una foto all’anno per documentare il progressivo deterioramento del segnale – il cartello stradale di via don Minzoni non è mai stato pulito o sostituito. Il povero cittadino ha fotografato e inviato la segnalazione al Comune, con fiducia. Niente. Dice il consigliere De Lucia interpellato sulla vicenda: "Ricevo ogni giorno almeno quindini segnalazioni da cittadini ed è prassi per me interfacciarmi con gli uffici per risolvere problemi piccoli e grandi. I cittadini vanno ringraziati per l’opera di segnalazione dei problemi, occorre però prendersi cura di tutti questi suggerimenti e reclami per migliorare la nostra città. Le manutenzioni non fanno rumore quanto le inaugurazioni ma di sicuro sono più apprezzate e hanno costi anche minori. Sono a disposizione, potete scrivermi alla mail [email protected] ".