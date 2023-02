Reggio Emilia, cartone con 10 chili di marijuana trovato lungo i binari a Scandiano

Sequestro di marijuana, foto generica

Reggio Emilia, 12 febbraio 2023 - Lungo la tratta ferroviaria della frazione Chiozza di Scandiano, i carabinieri hanno trovato un cartone, - avvolto in un sacco di plastica - con dentro 10 chili di marijuana.

Il pacco di droga era nascosto tra i cespugli vicino i binari all'altezza dell'ex Casello Ferroviario: secondo i militari con l'ingente partita di stupefacente si sarebbero potute realizzare 10mila dosi per un valore sul mercato dello spaccio di oltre 50mila euro.

Subito sono state avviate le indagini per risalire al "proprietario", che sarà chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, ipotesi di reato per cui ora è stata aperta un inchiesta presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia.

I primi riscontri investigativi non hanno permesso di acquisire elementi finalizzati a identificare coloro o colui che si occupava in prima persona dell'ingente partita di droga. Al vaglio alcune testimonianze nella zona di via Venere di Chiozza all'altezza dell'ex casello ferroviario.

Il rinvenimento dello stupefacente rientra in una più ampia attività di controllo del territorio condotta ieri dagli uomini dell'Arma di Scandiano - con il supporto di due unità cinofile dei Carabinieri di Bologna - nei punti di aggregazione giovanile come scuole, parchi e piazze e nelle aree periferiche della città.