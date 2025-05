Casa ai bisognosi, c’è ‘Fidati di noi’

Il Comune di Scandiano promuove, insieme all’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia e ad Acer Reggio, il progetto ‘Fidati di noi’ con un’opportunità concreta per chi possiede una casa vuota. Un incontro pubblico si terrà giovedì 15 maggio alle 18 in sala del consiglio comunale di Scandiano. L’obiettivo è duplice: offrire un’alternativa sostenibile alle tante famiglie che faticano a trovare casa e allo stesso tempo valorizzare gli immobili sfitti presenti sul territorio dando ai proprietari la possibilità di metterli a disposizione in condizioni di piena tutela.

Durante l’incontro saranno illustrati nel dettaglio i vantaggi per chi aderisce. Un’occasione per ascoltare testimonianze dirette di chi ha già partecipato al progetto, condividendo la propria esperienza e sottolineando i benefici ottenuti dal punto di vista economico e sul piano della tranquillità gestionale.

m. b.