Casa Biancorossa : "Il Cda di Stu e il Comune hanno la responsabilità di questo ennesimo flop"

Continua il litigio di ferragosto tra il sindaco di Reggio, Marco Massari, e la lista Reggio Civica in merito ai ruoli apicali in Stu Reggiane Spa. L’altro ieri il primo cittadino si era espresso non senza un certo sarcasmo, contro il suo ’contender’ alle elezioni 2024, accusandolo "nella sua infelice uscita su Casa Biancorossa" di "citare Giulio Santagata come membro del cda di Stu Reggiane. Ma Giulio è deceduto nel gennaio 2024. Un errore che sa di mancanza di rispetto per una figura essenziale della politica e dell’economia italiana degli ultimi anni, che un ex candidato sindaco dovrebbe conoscere bene".

Ieri pomeriggio la piccata replica di Tarquini: "Il sindaco Massari, o chi per lui, dovrebbe leggere e fare uno sforzo per comprendere le nostre comunicazioni. Non abbiamo mai detto, che il CdA di Stu Reggiane è composto da un presidente deceduto. Ma abbiamo chiaramente detto che esso, incluso quindi l’ex presidente Santagata, è stato nominato dal Comune, socio al 70%, ed è quindi responsabile per gli atti compiuti. È alquanto inopportuno e fazioso – aggiunge – sviare l’attenzione su una gestione che ritarda la bonifica del Capannone 15 A e fa perdere un’opportunità contrattuale con Pallacanestro Reggiana che ora pare stia chiedendo anche un risarcimento per danni. Sarà interessante leggere la citazione in Tribunale che non potrà che essere oggetto da parte nostra di richiesta di accesso agli atti".

Il leader di Reggio Civica si chiede soprattutto: "Quando e chi ha firmato l’accordo tra Stu Reggiane e Pallacanestro Reggiana? Risponda il Cda della prima, e chiunque fosse presente al momento della firma dell’accordo, Torri, Santagata e Davoli o altri, ne è responsabile. Così come è responsabile di questo disastro politico chi li ha nominati, ossia l’amministrazione precedente, che fa capo sempre al Pd. Invece di spostare l’attenzione dei cittadini e utilizzare le nostre comunicazioni per fare facile propaganda – conclude la nota – Stu Reggiane e Comune di Reggio rispondano nel merito delle questioni"

