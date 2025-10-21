Casa Biancorossa, prove di pace. Il messaggio di Bondavalli : "Pronti a riaprire il dialogo"

"Casa Biancorossa? Nessuna inadempienza da parte di Stu Reggiane. Siamo pronti a riaprire il dialogo". L’assessora allo sport, Stefania Bondavalli risponde così a un’interpellanza in consiglio comunale presentata da Claudio Bassi (Forza Italia), che cerca di ricucire lo strappo con la Pallacanestro Reggiana per il progetto (da 10 milioni di euro) della clubhouse che doveva sorgere nel capannone 15A delle ex Reggiane presentato un anno fa in pompa magna da Comune e società. Con quest’ultima che poi ha fatto dietrofront nei mesi scorsi con tanto di contenzioso giudiziario accusando Stu di non aver terminato le bonifiche nei tempi prestabiliti, mentre la partecipata comunale sostiene che non fossero vincolanti alla presentazione del progetto. La prima udienza in tribunale è prevista per il 29 gennaio prossimo.

"La realizzazione della Casa Biancorossa costituisce per la nostra città un investimento di valore, capace di portare benefici alla collettività, al di là dell’ambito sportivo. Ne siamo ben consapevoli e per questo confermiamo la disponibilità dell’Amministrazione comunale a riattivare il confronto già avviato, e poi interrotto in modo unilaterale – ha puntualizzato Bondavalli in Sala Tricolore ieri – Come fatto in passato, siamo pronti a individuare soluzioni per avviare e portare a termine il progetto. Nel corso di uno degli ultimi incontri, avvenuto lo scorso giugno e a cui hanno partecipato, insieme a me, anche il sindaco Marco Massari e l’assessore Carlo Pasini, è stato concordato con le parti che Stu Reggiane predisponesse una proposta di estensione dei tempi oggetto dell’accordo, ovvero tempi più lunghi per la presentazione da parte di Pallacanestro Reggiana del progetto dell’intervento e per la realizzazione delle bonifiche dell’area da parte della stessa Stu Reggiane Spa. Rispetto a tale proposta, né l’Amministrazione comunale né Stu Reggiane sono tuttavia mai state contattate dalla società per approfondire la proposta e la congruità delle nuove tempistiche".

Infine, sulla bagarre legale l’assessora conclude: "L’unico riscontro ricevuto è stato la citazione in giudizio di Stu Reggiane da parte di Pallacanestro Reggiana, secondo la quale la mancata ultimazione nel termine delle bonifiche dell’area non avrebbe reso possibile la predisposizione del progetto esecutivo a carico di Pallacanestro Reggiana: una tesi priva di fondamento, in quanto la progettazione dell’immobile è indipendente dall’attività di bonifica e il preliminare sottoscritto escludeva che l’una attività fosse prodromica all’altra. Stu si costituirà in giudizio per far valere le proprie ragioni, auspicando tuttavia che, prima di arrivare all’udienza di fine gennaio, possa esserci la possibilità di riaprire il confronto e trovare soluzioni".