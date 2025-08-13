‘Casa Biancorossa’ saltata. Bassi e Tarquini all’attacco: "Massari chiarisca i fatti"

La vicenda della ’Casa Biancorossa’ approderà in Sala del Tricolore. Il capogruppo di Forza Italia ha presentato infatti un’interpellanza in consiglio comunale per chiedere spiegazioni al sindaco Massari sul progetto saltato della clubhouse della Pallacanestro Reggiana alle ex Officine – come anticipato dal Carlino nei giorni scorsi – di cui si sta discutendo tanto.

"Il primo cittadino ci informi sui motivi della rinuncia, sulla presunta inadempienza da parte di Stu Reggiane chiamate a rispondere in sede civile dopo essere stata citata dalla società di basket – scrive Bassi nel suo documento – e perché non siamo stati edotti sui fatti". E infine chiosa: "Senza questo progetto, la città verrebbe ulteriormente penalizzata sotto il profilo attrattivo, economico, ludico e culturale dopo il fallimento del progetto di Silk-Faw, la mancata realizzazione del ‘polo della moda’, il ridimensionamento dello stadio d’atletica e il mancato salto di qualità dell’Arena campovolo".

Mentre il consigliere Giovanni Tarquini della lista Civica per Reggio, replica al primo cittadino che – nel suo intervento di ieri sulla vicenda – aveva attaccato le opposizioni ("illazioni irricevibili"). "È inutile, sindaco Massari, che lei si stizzisca – chiosa l’avvocato – Le opposizioni non fanno altro che rimarcare l’inadeguatezza di questa amministrazione silente, deludente e dannosa. Stante la situazione, fanno il loro dovere. È inutile che si lamenti del fatto che parliamo senza sapere nel dettaglio come stanno effettivamente le cose, perché di quelle cose lei non condivide mai nulla. Ogni volta il silenzio regna incontrastato, tutto viene deciso nelle “segrete stanze” finché non esplode il problema. Ed ecco l’ultimo: la Casa Biancorossa. Secondo Stu Reggiane quindi la Pallacanestro Reggiana dovrebbe presentare un progetto esecutivo quando non è ancora conclusa la bonifica del terreno? Ora, premesso che per le attività di Stu sono responsabili i consiglieri di amministrazione, ossia Luca Torri, Giulio Santagata e Donatella Davoli, ma questi signori e signore chi li nomina? Il socio di maggioranza che detiene il 70% di capitale sociale di Stu è il Comune di Reggio. Vede, anche noi, come lei, speriamo che ci possa pur sempre essere una soluzione. Il fatto è che il Consiglio comunale, massima espressione della democrazia cittadina è stato ridotto, sia chiaro, già ben prima di lei, ad un apparato scenografico che recepisce a posteriori gli effetti di decisioni già prese".