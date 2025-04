Casa Cervi, 80 anni dopo. Più di 25mila ai Campirossi tra cibo, musica e ricordi: "Siamo noi i veri patrioti"

Come sempre, a Casa Cervi il 25 aprile è il giorno del popolo dei Campirossi. Fin dal mattino, migliaia di persone si sono riversate nel grande podere di Gattatico per prendere parte alla Festa della Liberazione, in un’edizione speciale che ha segnato un traguardo importante: l’80° anniversario della fine del nazifascismo. Una celebrazione tra le più partecipate d’Italia, che quest’anno per la prima volta si è protratta fino a sera, con musica, testimonianze e interventi fino alle 23, arrivando a raccogliere più di 25mila partecipazioni.

Il clima, oltre a essere perfetto – cielo terso e sole splendente – è stato quello delle grandi occasioni: famiglie, scolaresche, volti noti, tanti bambini che giocano a pallone nel prato, mentre tra i viali del parco si respira un’aria viva di festa e memoria. A fare da cornice, i numerosi stand gastronomici – che nel corso della giornata hanno venduto più di 700 chili di gnocco fritto –, banchetti, spazi per le associazioni e le visite gratuite al Museo di Casa Cervi, aperto per tutta la giornata. Un appuntamento corale che il popolo antifascista di Casa Cervi vive come un momento collettivo di ricordo e impegno nel luogo simbolo della memoria antifascista, dove vissero e lottarono i Sette Fratelli Cervi.

Dopo la straordinaria affluenza dello scorso anno, l’area della festa è stata ulteriormente ampliata per accogliere le migliaia di persone presenti: circa 16mila metri quadrati del podere dei Campirossi sono stati allestiti oltre alle aree dedicate ai servizi e ai mezzi di soccorso. Per la prima volta, ai Campirossi è stato inaugurato anche il Bosco Cooperativo, la nuova area verde nata su iniziativa di Legacoop Emilia Ovest.

Per agevolare l’arrivo del pubblico, sono stati potenziati i parcheggi e le aree camper, ed è stato attivato un servizio navetta gratuito ogni 15 minuti – dalle 10 alle 23 – con partenza dalla stazione ferroviaria di Sant’Ilario d’Enza e dai principali parcheggi nelle vicinanze. Rafforzata anche la macchina organizzativa, con 200 volontari che si sono aggiunti ai 150 impegnati nelle attività di assistenza e sicurezza, della Protezione Civile di Reggio. Garantita anche la copertura sanitaria, in collaborazione con la Croce Bianca di Sant’Ilario d’Enza.

Sul grande palco nel cuore dell’evento si sono alternati interventi istituzionali e voci del mondo dell’informazione e dell’attivismo civile. Dopo i saluti della presidente dell’Istituto Alcide Cervi, Albertina Soliani, sono iniziate le testimonianze, sia istituzionali che pubbliche: per quest’ultime, alle 16 è intervenuto il giornalista Paolo Berizzi, seguito dalla presidente di Libera Francesca Rispoli, dal segretario della CGIL reggiana Cristian Sesena e dalla co-presidente del comitato per il referendum sulla cittadinanza Deepika Salhan. In collegamento da remoto anche Gad Lerner, con un contributo dedicato al progetto ’Noi Partigiani’.

Alle 17.45 spazio alle testimonianze: sono saliti sul palco Flora Monti, classe 1931, partigiana e staffetta bolognese; il generale Fulvio Poli; Kiranjit Kaur, consigliera comunale e rappresentante della comunità sikh di Reggio Emilia; ed Emma Ruzzon, già presidente della Consulta degli studenti dell’Università di Padova. Voci e storie diverse, unite dallo stesso filo: quello della Resistenza storica e delle resistenze contemporanee.

La musica ha scandito l’intera giornata: si sono esibiti Bandabardò, Cisco, e i 99 Posse; alle 19,30 è toccato a Vinicio Capossela mentre dopo cena ha chiuso la serata il Dj set ’Resistente’ a cura di Mark Bee.

"Le nuove generazioni non avranno la fortuna che abbiamo avuto noi, di poter guardare negli occhi chi ha vissuto la guerra – ha spiegato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale –. Dobbiamo capire che ascoltare le loro testimonianze dirette è stato un privilegio". Anche il sindaco di Campegine, Alessandro Spanò, ha preso la parola chiedendosi "se il nostro Paese ha vissuto con adeguato senso di responsabilità questi 80 anni dalla Liberazione", mentre il sindaco di Gattatico, Daniele Finucci, ha esortato i cittadini a "mostrare orgogliosamente il tricolore italiano in questo giorno, in memoria di chi è morto per la nostra democrazia". Il sindaco di Reggio Marco Massari ha ribadito che "questa festa serve a ricordare le fondamenta della nostra Costituzione, nata dal rifiuto della guerra e del fascismo, valori che purtroppo oggi nel mondo stanno scricchiolando". Per Michele Guerra, sindaco di Parma, "Papa Francesco sarebbe felice di vedere questa marea di gente attorno a questi valori: non chiederebbe sobrietà, ma festa. Come merita e avrebbe voluto".

A chiudere gli interventi invece, le parole del presidente della Provincia di Reggio Giorgio Zanni: "Sono 42 le amministrazioni della provincia, e nessuna ha avuto il dubbio su dove stare. 42 su 42 si sono schierate a favore della libertà. Questa è la festa dei veri patrioti, di chi ha combattuto per la Patria. Viva la Resistenza, viva Casa Cervi e viva l’Italia".

E se nei giorni scorsi la recente scomparsa di Papa Francesco ha generato qualche polemica sulla conferma della manifestazione, dall’Istituto Cervi è arrivata una risposta chiara: "Portiamo nel cuore Sua Santità e la sua immensa eredità", ha dichiarato Albertina Soliani. La festa è infatti proseguita regolarmente, ma con diversi momenti di raccoglimento come il minuto di silenzio chiesto proprio dalla presidente.

Elia Biavardi