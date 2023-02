Casa Cervi, cambia la guida Subentra la dottoressa Vaccari

Cambio alla guida, dopo sei anni, del centro polifunzionale per anziani Casa Cervi di Albinea. A Elena Cipelli è succeduta la dottoressa Monica Vaccari (psicologa), scelta dal Cda della struttura e già in carica da gennaio. Cipelli ieri è stata ricevuta in Comune dal sindaco Nico Giberti e dall’assessore al sociale Roberta Ibattici. L’amministrazione ha ringraziato l’ex direttrice per "la grande professionalità, impegno, umanità e per il contributo significativo offerto al benessere di anziani e famiglie".

Elena Cipelli ha ricordato che quelli della pandemia "sono stati anni difficili e faticosi. Bisognava rimanere lucidi in un momento in cui non era semplice farlo, ma non mi sono mai sentita sola in questo percorso. Tutti abbiamo fatto la nostra parte insieme agli operatori e infermieri. Per 60 giorni, quelli più critici, tutti i giorni abbiamo comunicato con le famiglie attraverso post sul nostro profilo Facebook. Volevamo far capire che c’eravamo e stare accanto alle famiglie. Ho sempre lavorato nell’ottica dell’umanizzazione delle cure e l’esperienza alla guida di Casa Cervi mi ha permesso di crescere molto".

Il primo cittadino, riferendosi all’impegno dell’emergenza sanitaria, ha sottolineato che Elena è stata protagonista "in prima linea in quella che è stata un’attraversata del deserto e ha saputo compierla con professionalità e grande sensibilità".

mat.b.