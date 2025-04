Casa Cervi celebra il capodanno birmano e lancia una raccolta fondi

A Casa Cervi si è celebrato il capodanno birmano nel segno della speranza dopo il terribile terremoto che ha devastato il Myanmar.

Rossana Riccò (presidente associazione amicizia Italia-Birmania) da Casa Cervi ha lanciato un accorato appello: "Il sisma peggiora la situazione già critica per la repressione militare. La popolazione senza acqua, col caldo è a rischio epidemie, le comunicazioni sono interrotte. Sono danneggiati case, scuole, ospedali. L’associazione avvia raccolta fondi per beni primari. La distribuzione degli aiuti è complessa per la mancanza di democrazia".

Riccò chiede un’ampia mobilitazione internazionale. Una raccolta fondi è partita anche da Casa Cervi. Albertina Soliani (presidente onorario dell’Associazione amicizia Italia-Birmania, oltre che del Cervi) esprime solidarietà al martoriato popolo e paragona la resistenza birmana all’antifascismo, auspica la libertà per giovani Myanmar, sottolinea "l’importanza dell’unità tra i popoli oltre le diversità, condividendo valori fondamentali: vita, dignità, rispetto, responsabilità verso le nuove generazioni, democrazia e pace".

Afferma l’ex sottosegretaria: "Questo spirito di resistenza accomuna oggi il popolo del Myanmar, che con coraggio si oppone alla violenza del regime militare. Casa Cervi esprime il suo sostegno al popolo birmano e si impegna a lavorare affinché i giovani del Myanmar possano crescere liberi e studiare anche in Italia. In aprile, quando si commemora la liberazione dal nazifascismo, lanciamo un messaggio di coraggio e speranza per il mondo intero, perché i valori fondamentali della vita prevalgano sulla malvagità che opprime il Myanmar".

Solidarietà è giunta anche dall’Ucraina. La mattinata si è chiusa con un momento universale di preghiera. Il Capodanno è continuato con un conviviale a base di piatti tipici birmani e italiani, nel pomeriggio canti e danze birmane hanno allietato il pubblico giunto numeroso, malgrado il cattivo tempo.