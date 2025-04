Casa Cervi conferma in toto la festa. Soliani: "Omaggeremo pure il Papa". Sobrietà? Governo strumentalizza"

"Confermiamo in toto il nostro programma a Casa Cervi. Mi stupiscono le parole del Governo. Ogni maggioranza usa la cultura che ha... È evidente che sente un po’ lontana la festa di Liberazione". Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi, non le manda a dire in merito alla richiesta del Ministro per la protezione civile Nello Musumeci che ha invitato alla "sobrietà" nelle iniziative del 25 aprile in virtù del lutto nazionale proclamato fino a sabato per la morte di Papa Francesco. Una richiesta che ha fatto infuriare la sinistra con veementi polemiche nazionali e repliche a tono, tacciando la destra di voler strumentalizzare e ridimensionare la ricorrenza di domani.

Al coro si aggiunge anche quella dell’ex senatrice. "Francesco ci ha lasciato un’eredità enorme, altro che sobrietà – dice Soliani – Sono convinta che, anche per la scomparsa del Santo Padre, questo 25 aprile cada nel momento in cui dobbiamo rafforzare le grandi idee di democrazia. La nostra sarà, come sempre, una giornata di grande impatto nel modo di stare insieme, per condividere la gioia della liberazione dopo tanto orrore e la tragedia della guerra. A maggior ragione, troveremo il momento per fare un saluto e omaggiare il Papa che nel suo pontificato è stato messaggero di pace".

Rispetto al fatto che alcune città, associazioni o organizzatori abbiano preferito annullare o rimandare gli eventi, Soliani esprime il suo pensiero: "Capisco chi avesse iniziative in concomitanza col giorno dei funerali del Papa sabato, ma la nostra festa cade di venerdì. Non ci vedo nulla di male. Quindi, confermiamo il programma a Casa Cervi". E, tornando sulla richiesta di sobrietà da parte del Governo, ribadisce: "Io non lo avrei mai pensato o detto. Ma sono fatti così... che poi chissà quali eccessi si immagina il Ministro. Credo ci voglia rispetto per chi ha sacrificato la vita. Detto ciò, dopo 80 anni siamo più maturi e consapevoli rispetto ai giorni della liberazione dove si tornava alla vita ballando nei campi. Quella di domani sarà una festa più di cuore e di mente per respingere chi minaccia la democrazia. E sempre con la musica come espressione di un sentimento che unisce, specie in un luogo come Casa Cervi dove migliaia di persone si identificano nello stare insieme seduti su un prato. Se questo è un eccesso...".