Casa Cervi da record In quindicimila persone a cantare "Bella Ciao"

"Bella Ciao" cantata da oltre quindicimila persone arrivate da tutta Italia che hanno invaso i Campirossi di Casa Cervi per ricordare l’anniversario della Liberazione. Una festa che sta diventando sempre più simbolo nazionale del 25 Aprile. Tanti giovani, anziani, famiglie chi con bambini e chi con cani al seguito con tanto di collari o guinzagli tricolore. Musica, testimonianze, appuntamenti culturali, spettacoli con tanti ospiti di spessore e buon cibo (alle 16 era già stata consumati mezza tonnellata di gnocco fritto e 200 kg di pasta asciutta, preparati da 180 inossidabili volontari).

Già al mattino presto è scattata la caccia al posto sul prato – tanti si sono attrezzati con le tende, mentre c’è chi, come una coppia anziana di Livorno, ha pernottato a Reggio – tanto che a mezzogiorno la strada che dalla val d’Enza conduce a Gattatico registrava 6 km di coda (così come al ritorno, l’ingresso in autostrada a Campegine era intasato). Ma poco importa perché è stata grande festa. Ad aprirla sul palco è stato l’amatissimo Vinicio Capossela che ha cantato assieme a Mara Redeghieri. Alle 13 tutti nel Museo con lo spettacolo: “Fiori per un nome di battaglia con l’attrice Moira Mion.

Nel pomeriggio il momento istituzionale col saluto di Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi, accolta da un’ovazione continua di applausi. "Penso al 25 aprile del ’45 come un alleluia di resurrezione del Paese – è riuscita a dire – Oggi la generazione Z deve riprendere il filo di quella storia, realizzare il sogno di allora. Il 25 aprile oggi si chiama: fratelli tutti, pace, democrazia. Questa è l’eredità che di nuovo dobbiamo lasciare ai giovani. Saranno loro a cambiare la prospettiva, l’hanno fatto per il pianeta, lo stanno facendo lottando per la conquista della democrazia". Poi è la volta del presidente della Regione, Stefano Bonaccini sommerso da ‘Bella Ciao‘. "Vengo qui da 9 anni, non ho mai visto così tanta gente. Ci sono molti giovani, questo è un bel segnale. Oggi bisogna far memoria per ricordare la storia. Siamo l’unica regione che ha una legge per preservare la memoria del ‘900".

Dopo di lui sfilano per gli interventi ancheGiorgio Zanni (presidente Provincia), i sindaci Luca Vecchi (Reggio), Luca Ronzoni (Gattatico), Alessandro Spanò (Campegine), poi Cristian Sesena (segretario generale Cgil Reggio), l’applauditissimo Adelmo Cervi (figlio di Aldo, il terzo dei sette fratelli partigiani fucilati dai nazifascisti). In mattinata ospite a sorpresa anche Sandro Ruotolo, ex senatore e giornalista sotto scorta per il suo impegno contro i clan casalesi di Camorra: "Il museo Cervi è uno dei luoghi dove si capisce meglio che altrove cosa sia stato il nazifascismo", ha detto. Poi spazio ancora alla musica con Cisco e la Bandabardò. Sul palco si alternano le testimonianze di donne resistenti, dalla staffetta partigiana Teresa Vergalli all’inviata di guerra in Ucraina Francesca Mannocchi fino alle attiviste Diana Bota, Gulah Salih e Pegah Moshir Pour passando per la ministra degli esteri del Myanmar Zin Mar Aung. Infine l’attesissimo Lo Stato Sociale chiude nel delirio di una giornata sentitissima di liberazione.

