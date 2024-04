Casa Cervi festeggia il capodanno birmano

"Libertà nel cuore, capodanno birmano resistente" è il titolo dell’evento in programma oggi a casa Cervi, a Gattatico, per celebrare il Capodanno birmano. È prevista la presenza di oltre 170 persone da tutt’ Italia. È noto l’impegno della presidente dell’istituto Cervi, Albertina Soliani, per la Birmania, ora Myanmar e l’amicizia per Aung San Suu Kyi (premio Nobel per la Pace) ora in carcere.

Alle 11 inizierà la mattinata di dibattiti (a invito), presenti personalità di Italia e Birmania. Alle 12,30, festeggiamenti, danze, canti popolari birmani, di resistenza e pace nel prato di fronte a Casa Cervi. Segue il pranzo, con piatti tipici birmani, il cui ricavato è devoluto alla popolazione birmana. L’evento è aperto al pubblico dalle 12,30 (danze e canti).