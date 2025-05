Casa Cervi festeggia l’Europa

Emilio Sereni riscoperto nella sua formazione politica, scientifica e storico-artistica. Tutto questo nel volume ‘Per la storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni: due saggi critici’, di Aldino Monti, che viene presentato domani, 9 maggio, alle 16.30, nella Mediateca ‘Giuseppe Guglielmi’ di Bologna. Il libro è inserito nella Collana Studi Sereniani dell’istituto Cervi (Gattatico). L’evento è promosso dalla Biblioteca Archivio Emilio Sereni. L’incontro è aperto da Chiara Visentin (responsabile scientifica biblioteca archivio Emilio Sereni/docente Politecnico Milano), che introduce il volume insieme all’autore Aldino Monti (già docente unibo). Segue un dialogo con l’autore, con interventi di: Franco Cazzola, Giuseppe Olmi e Stefano Piastra (unibo). Il primo saggio del volume s’intitola: ‘La scuola di Serpieri: gli allievi antifascisti Manlio Rossi Doria ed Emilio Sereni’, il secondo ‘Fonti iconografiche nella Storia del paesaggio agrario di Emilio Sereni: un attacco ingiustificato e un risarcimento dovuto’. "Il cuore di questo volume – spiega Aldino Monti – sta nel saggio dedicato alle fonti iconografiche e al paesaggio agrario. Per Sereni, storia dell’arte e ruolo sociale delle immagini si intrecciano, secondo una concezione mimetica del rapporto tra sguardo e rappresentazione artistica. Il secondo saggio si concentra invece sulla formazione politica e scientifica di Sereni, offrendo un quadro più completo della sua evoluzione intellettuale". Chiara Visentin chiosa: "Il volume indaga criticamente due momenti fondamentali della vita di Emilio Sereni. Il tempo della formazione giovanile, in pieno clima fascista, tra dubbi e riflessioni, che lo conducono a compiere un coraggioso percorso democratico, come nella maturità, quando è protagonista di riconoscimenti e critiche per le sue importanti ricerche, opere fondamentali ancor’oggi lette e studiate".

Il 9 maggio si celebra inoltre la Giornata dell’Europa. Per l’occasione, Casa Cervi ospita l’incontro ‘Per un’Europa Libera e Unita’, domani alle ore 16, presso la Sala Genoeffa Cocconi di Casa Cervi. Interverranno Nunzia Carlini, insegnante e studiosa, Caterina Bavosi, Archivista della Biblioteca Archivio Emilio Sereni, con le conclusioni di Albertina Soliani, presidente Istituto Alcide Cervi.

Mariagiuseppina Bo