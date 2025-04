Casa Cervi da record, incasso da 180mila euro: consumati oltre 100 chili di pasta agli stand

Reggio Emilia, 27 aprile 2025 – Trentamila persone hanno partecipato venerdì alla grande festa di Liberazione nell’ottantesimo del 25 aprile a Casa Cervi, a Gattatico. Sono le prime stime di bilancio che arrivano da Casa Cervi, per questo evento così partecipato, che segna un incasso – che dai primi conteggi – su aggira sugli oltre 180mila euro. Un record. Lo scorso anno erano stato rapinato l’incasso di 90 mila euro in contanti, senza contare i pagamenti con i Pos ai vari punti vendita, ma la cifra complessiva era molto inferiore.

I numeri

Alle 17.30 sono state contate più di 25mila persone. Le scorte dei viveri erano terminate, erano già stati cotti 100 chilogrammi di pasta e fritti quasi 700 chilogrammi di gnocco, quindi, si è provveduto in fretta a comprare e rifornirsi di 100 chilogrammi di pasta e altrettanti per lo gnocco. In servizio per la festa e per servire tutti, c’erano oltre 200 volontari, senza contare i 150 della protezione civile.

La serata

Quando è salito sul palco Vinicio Capossela la gente ha formato un unico immenso oceano che batteva le mani, sventolando il Tricolore e seguendo la musica come un’ onda. Ordinate file di chilometri di auto in sosta, ai bordi della strada, da Casa Cervi arrivavano a Reggio e dall’altro lato a Poviglio anche la sera. Questo senza intralcio per la circolazione. Venerdì mattina, alle 7 ai “Campirossi”, del 25 aprile, a Casa Cervi, era già tutto pronto per la grande festa nazionale dell’ottantesimo della Liberazione dal nazifascismo.

Gente da tutta Italia

Nel luogo simbolo per eccellenza della libertà e dell’antifascismo, c’era gente da tutt’Italia, soprattutto giovani e famiglie. La sera del 24 il parcheggio per camper era già al completo, così come tanti parcheggi auto. Da Bergamo Matilde, Sergio e Stefania, qui per la prima volta, per dire: “Ci sono anch’io” e per vedere il Museo. C’era già il burattinaio Vittorio Zanella con la moglie Rita Pasqualini, allievo di Otello Sarzi, del teatro dell’Es, che rappresenta: “Il manifesto dei burattini”. Sul prato da Latina c’erano anche Davide Rossi, Corallina Trani Antonio e Nausicaa “perché vogliamo crescere i nostri figli con lo spirito di Casa Cervi, bisogna resistere sempre”.

Un tripudio di Tricolori nei fazzoletti al collo, cappelli, magliette, cravatte. Alle 10 c’erano già file di persone interminabili agli stand per cibo e bevande e tavoli pieni di gente.

La famiglia Cervi

Massimo Cervi, figlio di Ennio e nipote di Antenore, il secondo dei sette fratelli Cervi, guida le famiglie al Museo Cervi, insieme alla responsabile Paola Varesi. E sul palco è salito immancabilmente anche Adelmo Cervi, figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli. Sul prato dei Campirossi c’erano anche la piccola Greta con la mamma Martina qui per la prima volta con passione come Elena Bettati da Parma con Elia, per coltivare la tradizione. “Penso che il Papa sarebbe contento di questa festa gioiosa, condotta con rispetto per la liberazione e la pace”, tornando sulla polemica politica della ‘sobrietà’ che aveva acceso la vigilia della festa.