Casa Cervi, la nuova resistenza per paesaggio e crisi ambientale

È tutto pronto per la XV edizione della Scuola di Paesaggio Emilio Sereni, da oggi al 27 agosto all’Istituto Alcide Cervi di Gattatico. Oltre 60 gli iscritti in presenza e online che parteciperanno alle cinque giornate di lezioni frontali, laboratori, incontri e momenti conviviali. Il tema di quest’anno è il paesaggio come specchio della crisi ambientale. Si tratta di una consolidata esperienza di studi superiori sul paesaggio intitolata al più importante storico del paesaggio agrario italiano (Emilio Sereni), sulla base di una convenzione tra lo stesso Istituto e 15 università in tutta Italia.

La Scuola è una delle più significative esperienze formative sul paesaggio: ogni anno richiama da tutta Italia studiosi di diverse discipline e operatori impegnati nei campi della scuola e della formazione, dell’amministrazione pubblica, dei musei e del territorio. Partecipano insegnanti, studenti, dottorandi, ricercatori, funzionari e appassionati provenienti da tutto il Paese.

Il tema di quest’anno, “Paesaggio e crisi ambientale”, consentirà nelle cinque giornate della Scuola di indagare lo squilibrio tra uomo e natura per vedere come il cambiamento climatico, la questione energetica e la perdita di biodiversità si riflettono sul paesaggio, imponendo alle politiche e alla pianificazione territoriale nuove e impellenti responsabilità per contrastare gli effetti negativi di tali processi.

All’indomani della tragica alluvione in Romagna, la Scuola, con la presenza dei massimi studiosi italiani del settore, intende analizzare un tema sentito da tutti, in particolare dalle nuove generazioni, con movimenti globali come “Fridays For Future”, nati e portati avanti grazie ai giovanissimi.

Oggi sarà inaugurata la mostra fotografica “Coloniche Visioni. Scorci rurali con pilastri solitari, tronchi di pietra e memorie di cancelli” del fotografo di Correggio ,Franco Camparini: la mostra sarà visitabile fino al 1° ottobre.