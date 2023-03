Reggio Emilia, Casa Cervi invita la preside della lettera contro il fascismo

Annalisa Savino

Reggio Emilia, 13 marzo 2023 – Per la Festa della Liberazione, Casa Cervi ospiterà Annalisa Savino, la dirigente scolastica del liceo Da Vinci di Firenze. La preside – nota per aver scritto una lettera ai suoi studenti per condannare l’aggressione definita “squadrista e di stampo fascista” ai danni di due studenti avvenuto davanti al liceo Michelangiolo di Firenze da parte di sei giovani di Azione Studentesca – è stata invitata da Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi di Gattatico per salire sul palco durante il consueto evento che si svolgerà in occasione del prossimo 25 aprile in uno dei luoghi più simbolici della Resistenza. A darne comunicazione lo stesso Istituto in una nota stampa nella quale si legge che “la prof.ssa Savino ha accettato l’invito, da concretizzarsi il 25 aprile stesso o nei giorni immediatamente successivi, si spera accompagnata da una delegazione di studenti del suo liceo”.

La dirigente era stata bacchettata dal ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara che aveva definito la circolare di Savino come “impropria e strumentale”, facendo scoppiare la bufera politica fra destra e sinistra, Governo e opposizione. Una lettera nella quale invece Casa Cervi si dice di “riconoscersi perché in quelle parole ravvisiamo non solo l’ossequio formale della Costituzione, ma anche il suo spirito più vitale che echeggia nell’accorato invito a non essere indifferenti di fronte alle violenze, come accadde alle origini del Fascismo”.

“Una reazione che ci preoccupa quella del ministro che, anziché deplorare immediatamente il pestaggio con una dichiarazione chiara, ha censurato la lettera della prof.ssa Savino arrivando a intimidirla con la minaccia di prendere provvedimenti ‘se l’atteggiamento dovesse persistere’ – le parole del professor Andrea Rapini dell’Istituto Cervi – Noi speriamo davvero che quell’atteggiamento persista e non mancheremo di essere a fianco di tutti gli insegnanti, di tutti gli studenti, di tutte le donne e gli uomini che cercano di far vivere la Costituzione”. Da qui “la speranza è di poter avere a Casa Cervi sempre più testimonianze dei protagonisti della scuola come quelli che abbiamo visto nella piazza di Firenze condividono la nostra preoccupazione”.