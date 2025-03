Casa Cervi, voci femminili dal lager. Poesie dall’orrore di Ravensbrück

L’8 marzo a Casa Cervi, a Gattatico, rivivono le voci delle donne del campo di concentramento femminile di Ravensbrück (il ponte dei corvi), a 80 chilometri da Berlino, in una proprietà personale di Himmler, aperto il 15 maggio del ’39. A loro, dalle 16, in sala Genoeffa Cocconi, è dedicata la giornata internazionale della donna, con la presentazione del libro: ‘Boschi cantate per me. Antologia poetica dal lager femminile di Ravensbrück’, a cura di Anna Paola Moretti, un lavoro durato 20 anni, che dà voce a testimoni sconosciute.

E’ una selezione di 90 poesie, di 50 deportate di 15 nazionalità diverse, polacche, francesi, austriache, tedesche, slovene, olandesi, danesi, russe, spagnole, tradotte da poetesse, presentate con i testi originali a fronte e raggruppate per temi. Apre la giornata Albertina Soliani (presidente istituto Cervi) che afferma: "Quest’anno l’ 8 marzo coincide con l’80esimo anniversario della Liberazione. Poesie nel campo di sterminio femminile: era già l’anticipo della Liberazione dall’orrore nazifascista. Sono stata a Ravensbrück. La memoria è per sempre. Per tutte le donne del mondo, ieri e oggi" Seguono: Elena Mazzoni (assessora regionale) Laura Artioli (storica) e Anna Paola Moretti di Pesaro, impegnata nella ricerca storica del ruolo e dell’esperienza femminile, in particolare, del secondo conflitto mondiale. Segue la lettura recitata di Clelia Cicero (teatro Orsa) di una selezione delle poesie raccolte da Moretti.

Per ricordare la storia, nel campo di Ravensbrück, il primo contingente femminile che arriva è di 867 donne austriache e tedesche, trasferite da Lichtenburg, sono socialdemocratiche, testimoni di Geova, ariane accusate di aver avuto rapporti con persone di razza inferiore. Continuano altre deportazioni femminili: Rom e Sinti con i loro bimbi e nel campo si addestrano le ausiliarie SS-Aufseherinnen, che agiscono con una ferocia inimmaginabile. Nel ‘45 Himmler tratta con la Croce Rossa, vengono liberate 7.000 donne, chi rimane è costretta alla marcia della morte a Schwerin verso Nord. Il campo viene liberato dalla seconda Armata sovietica del fronte bielorusso il 30 aprile del ’45. A Ravensbrück sono rimaste 3.000 prigioniere, malate e deboli. I sovietici salvano anche le superstiti della marcia della morte. Ingresso libero senza prenotazione.

Mariagiuseppina Bo