Casa del Melograno, i confronti tra famiglie

Riprendono gli incontri organizzati dalla ‘Casa del Melograno’, gruppo di famiglie che spinte da un confronto quotidiano, ha iniziato a discutere su temi che interrogano come persone e come coppie. Tra questi, in particolare, la vita matrimoniale, la cura della vita di coppia, l’equilibrio lavoro/famiglia e le tematiche relative all’educazione dei figli, nel cammino di essere famiglie oggi, creando un luogo per interrogarsi insieme, mettersi in gioco, ricevere nuovi spunti di riflessione, un luogo di accoglienza e di amicizia. Una serie di appuntamenti partecipati e con quattromila visualizzazioni alle registrazioni su Youtube. Il titolo degli incontri per questa stagione è ‘L’avventura dell’accoglienza’. Si parte domani alle ore 17.30 alla parrocchia di Roncina dove ci sarà il primo incontro dal titolo ‘Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date (Mt 10,8)’. Gli organizzatori hanno chiesto a una famiglia che in 30 anni di matrimonio ha accolto 4 figli naturali e 20 ragazzi tra affidi e adozioni di raccontare la loro storia e i passi che hanno reso questo percorso un di più per la loro vita e per il loro matrimonio.

Cesare Corbelli