Casa del volontariato, sabato inaugurazione

È pronta la Casa del Volontariato intitolata al geniale scienziato settecentesco Giovanni Battista Venturi, ricavata nell’ex sede Agac di via Franchetti. Vi troveranno sede le Associazioni di promozione sociale Cai Val d’Enza-Geb, l’Avis Comunale odv e la cooperativa sociale Incia, con le quali la Giunta Carletti ha siglato una apposita convenzione e che gestiranno il complesso.

Il taglio del nastro del Centro Venturi si terrà sabato 10. Al piano terra avrà sede il Centro di Informazione ed educazione ambientale (gestito da Incia), che userà anche il cortile per attività, laboratori ed eventi dedicati alla sostenibilità.

Lo scorso anno è stato acquisito al patrimonio comunale l’immobile con una permuta con Immobiliare Venturi, che ottenne in cambio l’allora magazzino comunale dei cantonieri. Dopo la sistemazione, è stato messo in campo un progetto di gestione.

L’obiettivo è anche cogliere le potenzialità derivanti dalla collocazione strategica del Centro lungo un’importante arteria stradale (la strada per Montecchio), per trasformarlo in un centro attrattivo di valenza provinciale e interprovinciale per lo svolgimento di attività ambientali, culturali e sociali.

f.c.