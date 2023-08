"Casa della Comunità, ha prevalso la testardaggine della giunta"

L’interessamento di alcuni cittadini di San Martino in Rio alle questioni legate al progetto della nuova scuola elementare di via Manicardi e della futura casa della comunità di via Rivone trova il parere favorevole dei consiglieri comunali Luca Villa, Maura Catellani e Daniele Erbanni, della lista Alleanza Civica. "Dal 2017 – dicono – stiamo seguendo tutte le vicende, atti e scelte, segnalando pubblicamente tutto ciò che veniva rilevato come contraddittorio, erroneo e, a nostro giudizio, sbagliato o inopportuno. L’ultimo pochi mesi fa. L’importo del progetto risultato aggiudicatario (cinque milioni invece di 900mila euro) è solo una delle anomalie di tutta la vicenda, a cui si affiancano criticità procedurali del concorso di idee, alcune scelte progettuali assurde, l’assenza nel progetto originario della mensa scolastica (aggiunta solo di recente), il fatto che difficilmente avremmo avuto e avremo i fondi Bei sbandierati come di imminente arrivo, i continui annunci di cantieri che si aprivano per poi non vedere nulla".

E ancora: "Per la Casa della comunità di via Rivone abbiamo più volte rimarcato come la decisione del Comune, e non dell’Azienda sanitaria locale, di collocarla nel cortile della scuola sia del tutto errata e dissennata. Inoltre, il bando Pnrr prevedeva la possibilità di ristrutturare edifici esistenti e non solo costruirne nuovi, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione comunale. Abbiamo dimostrato, carte tecniche e mappe alla mano, che esistevano altre aree comunali, in centro e ben servite da piste ciclabili e parcheggi, per realizzare questa struttura. La testardaggine della giunta comunale di San Martino in Rio ha invece prevalso e, oltre alla struttura nel cortile della scuola, i cittadini del paese devono sapere che la struttura non avrà alcun nuovo parcheggio a disposizione".

I consiglieri di Alleanza civica si aspettano ora che "il sindaco trovi il coraggio di spiegare ai suoi concittadini le tante, troppe scelte insensate che la sua giunta sta facendo. Nascondersi non fa altro che ampliare la sensazione di disinteresse che nutre per le sorti del suo e del nostro paese". Intanto proseguono i lavori alla Casa della comunità, garantendo che con l’inizio dell’anno scolastico le lavorazioni più rumorose saranno effettuate solo nel pomeriggio, con le aule senza più studenti.

a.le.