"Casa della comunità: le alternative c’erano"

I consiglieri di opposizione di Alleanza Civica di San Martino in Rio – Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – solidarizzano con i cittadini autori di una lettera aperta pubblicata nei giorni scorsi dal Carlino sui progetti della Casa della Comunità nell’area delle scuole del paese. "La decisione di collocarla lì – dicono da Alleanza Civica – è stata esclusivamente di sindaco e maggioranza attuali, peraltro derogando agli standard di parcheggi che sarebbero necessari per legge".

"Noi avevamo formulato tre alternative: dai magazzini comunali al terreno comunale in via Ambrosoli, fino al terreno comunale a fianco della scuola materna di via Ferioli. Tutte avrebbero consentito non solo una piena e comoda accessibilità e parcheggio alla Casa della Comunità, ma anche di non pregiudicare lo spazio dei pediatri e la scuola stessa. Occorre chiedersi non perché l’Ausl non ha fermato il progetto, ma perché sindaco e maggioranza hanno approvato di collocare lì la struttura. La responsabilità è quindi dei consiglieri di maggioranza che, su proposta del sindaco e dell’allora assessore Bizzarri, pure loro votanti, hanno pronunciato la parola ’favorevole’ a quella insensata scelta".

"Chiedete ai consiglieri di maggioranza le motivazioni delle loro scelte – è l’invito fatto ai cittadini – chiedete a loro con quale coraggio accettano di vedere degradare il Comune in questo modo e auguri per la risposta. Se mai vi arriverà… Noi di Alleanza Civica siamo abituati a non avere risposte di sostanza".