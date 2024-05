Casa della Comunità, open day. Iniziative e possibilità di visite

La Casa della Comunità di Puianello apre oggi le sue porte al pubblico organizzando incontri e visite per far conoscere i servizi che offre. L’appuntamento con il primo Open Day è stamattina dalle 9.30 alle 13. I professionisti della struttura di via Amendola 1 risponderanno alle domande dei visitatori sui servizi erogati, sarà possibile visitare la struttura e ci sarà l’opportunità di effettuare la prova glicemica, misurare la pressione e rilevare l’indice di massa corporea. Dalle 10 alle 12 si svolgerà anche un incontro pubblico dal titolo ’Cosa posso trovare in una Casa della Comunità?’, interveranno Marina Greci e Vincenzo Lavecchia del dipartimento di Cure primarie dell’Ausl di Reggio.

Al loro fianco i dottori Luciano Contrucci e Giuliana Bizzarri, medici di medicina generale. Sarà possibile effettuare alcuni esami gratuiti. Al primo piano sarà possibile farsi fare lo stick glicemico e ricevere consigli per affrontare la malattia diabetica; al secondo piano viene effettuata la misurazione della pressione e il calcolo della massa corporea. Uisp sarà a disposizione, nella "palestra sotto il cielo" accanto alla Casa, per dare consigli per uno stile di vita attivo. Sarà presente anche la Lilt che illustrerà come funzionano i centri antifumo dell’Ausl. Tra le informazioni che si potranno chiedere, quelle relative all’attivazione del Fascicolo sanitario elettronico e la tessera sanitaria; alla prenotazione di visite, esami e prelievi; le opportunità che offrono i servizi sociali, l’assistenza infermieristica domiciliare e il consultorio per la salute della donna.

Si potranno anche visitare i servizi per i giovani (il consultorio Open G; lo sportello InformaGiovani e l’InfoLavoro) e il Centro per le famiglie con lo spazio per le attività dei bimbi.

Francesca Chilloni