"Casa della comunità, ora chiarezza"

Un gruppo di cittadini di San Martino in Rio chiede totale chiarezza sull’iter di una variante urbanistica, tanto da aver incaricato un avvocato per presentare esposti e richieste di intervento ad Anac e alla Corte dei Conti, lamentando anche ritardi che avrebbero impedito l’assegnazione di risorse economiche per poter ampliare il plesso scolastico del paese, "costringendo ora la scuola non trasferita a convivere con un cantiere per due anni".

La questione è relativa al cantiere per la futura Casa della comunità, che si trova accanto alla scuola.

In passato si era parlato della possibilità di una ristrutturazione, ma è poi emerso che l’assegnazione dei fondi era vincolata alla realizzazione di un edificio nuovo e non a delle ristrutturazioni.

Inoltre, i tempi previsti sarebbero slittati per scelte dell’Azienda sanitaria locale, competente proprio per la Casa di comunità. "Abbiamo incaricato un avvocato – spiegano alcuni cittadini in una lettera aperta – per far luce su un concorso di idee del 2017, che ha portato all’approvazione del progetto definitivo della futura scuola".

"Un concorso annullato - si legge – in quanto l’amministrazione non rese pubblico il sorteggio, ritirato in autotutela per poi indire un concorso tra dieci soggetti selezionati nel sorteggio annullato. Non solo: a fronte della richiesta di un progetto per novecentomila euro di lavori, vinse una proposta da quattro milioni. Come è stato giuridicamente possibile non si sa. Sta di fatto che il Comune abbia poi dovuto commissionare e pagare un nuovo studio, perché quei quattro milioni di spesa erano troppi".

Secondo quanto sostenuto daicittadini intenzionati a presentare un esposto alla Corte dei Conti, la vicenda avrebbe "impedito che la Casa della comunità si realizzasse nell’edificio svuotato della scuola, consumando inutilmente del suolo e lasciando a carico della comunità un enorme edificio vuoto, ovvero l’attuale plesso di via Rivone".

I cittadini, nella missiva. chiedono al Comune di "chiarire una volta per tutta cosa avvenne per quel concorso di idee, in modo almeno da placare le polemiche".

E concludono: "Forse chiarendo eventuali responsabilità di allora, le proteste potrebbero placarsi, senza arrivare all’esame della Corte dei Conti".

Antonio Lecci