Casa della comunità ovest. Medicina dello Sport e Poliambulatorio: inaugurata la nuova ala

È stata inaugurata la Casa della Comunità Ovest di Reggio Emilia, progettata per migliorare la funzionalità organizzativa e ottimizzare la logistica ed i tempi di due servizi che riscontrano un’elevata affluenza. Al secondo piano dell’edificio di via Brigata Reggio 22 e 24, in oltre 1500 metri quadrati di spazi riqualificati, hanno trovato collocazione il Servizio di Medicina dello Sport e prevenzione cardiovascolare e il Poliambulatorio specialistico, ampliando l’offerta già consolidata della struttura, tra le prime aperte in città e in provincia. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Marco Massari, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il direttore generale dell’Ausl Cristina Marchesi e il vescovo Giacomo Morandi.

"La metafora tra Bibbia e sport, intesa come l’allenamento possa essere associato al cammino spirituale dell’uomo, è molto significativa", ha esordito il vescovo, aggiungendo: "Se pecchi contro il creatore, cadi nelle mani del medico". Queste parole, pronunciate con leggerezza, hanno suscitato sorrisi tra i presenti e hanno evidenziato come questa struttura rappresenti un punto di incontro tra cura del corpo e spirito.

Il sindaco Marco Massari ha dichiarato: "Con l’inaugurazione dei nuovi servizi nella Casa della Comunità di Reggio Ovest, si completa un altro importante passo nella direzione del rinnovamento del sistema sanitario reggiano. Il Poliambulatorio specialistico integra e si aggiunge ai servizi già offerti, nell’ottica di una sanità di prossimità, sempre più vicina ai cittadini". Ha poi sottolineato il ruolo cruciale della prevenzione e dell’inclusione: "Il rinnovato Centro di Medicina dello Sport e prevenzione cardiovascolare non solo si occupa di idoneità sportiva, ma promuove attività fisica per tutti, inclusi ragazzi disabili e persone con fragilità, andando a toccare tutti i punti del percorso che si deve fare".

Anche il presidente Giorgio Zanni ha rimarcato l’importanza di questo intervento: "L’ampliamento di questa struttura, insieme all’apertura di nuove Case della Comunità come quella di Castelnovo Sotto, dimostra l’impegno delle istituzioni nel garantire una sanità vicina ai cittadini, con strutture di qualità che rispondano ai bisogni delle persone. Nonostante le difficoltà, continuiamo a lavorare per migliorare un sistema sanitario che deve affrontare problemi enormi, come la carenza di personale e il sottofinanziamento".

Cristina Marchesi, direttore generale dell’Ausl, ha aggiunto: "Prosegue il nostro impegno nel garantire la migliore logistica e integrazione professionale possibile, rispondendo ai bisogni dei cittadini anche con risorse contingentate".

La nuova sede del Servizio di Medicina dello Sport è dotata di attrezzature all’avanguardia, tra cui un cicloergometro a manovella per atleti disabili, e offre consulenze specialistiche per certificazioni di idoneità sportiva agonistica e non.Inoltre, sono stati attivati progetti per ragazzi disabili in ambito scolastico e per soggetti con fragilità, come pazienti oncologici e post-trapianto. Durante l’evento è stato ringraziato il Circolo Rotary Val Secchia, che ha donato un armoergometro per l’ambulatorio disabilità Sa.di.Sport.

Nei 600 metri quadrati del Poliambulatorio specialistico sono ora operativi 12 ambulatori che coprono discipline come cardiologia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, psichiatria e reumatologia. L’accesso avviene su prenotazione tramite Cup e altre piattaforme digitali. La Casa della Comunità Ovest, già sede di vari servizi tra cui ambulatorio infermieristico, consultorio Salute Donna e medici di medicina generale, si conferma un pilastro per la sanità territoriale, garantendo assistenza e accoglienza a pazienti cronici, anziani e persone fragili. L’evento si è concluso con la benedizione della struttura da parte del Vescovo Morandi, un gesto simbolico che ha unito il valore sanitario a quello spirituale e sociale della struttura.

Emanuele Manzini