Casa della Comunità Ovest. Nuovi poliambulatori. Dopodomani l’inaugurazione

Nuovo importante taglio del nastro per la sanità reggiana. Verrà, infatti, inaugurato a mezzogiorno di venerdì 17 gennaio (trattandosi di medicina, si può dire più che mai, in barba alla scaramanzia…), l’ampliamento della Casa della Comunità Ovest di Reggio Emilia con nuove sedi per la Medicina dello Sport e i Poliambulatori. La cerimonia di apertura per i nuovi spazi della Casa della Comunità Ovest, posti al secondo piano dei civici 22 e 24 di via Brigata Reggio, avverrà alla presenza del sindaco Marco Massari, del presidente della Provincia di Reggio Emilia e della Ctss Giorgio Zanni, dei professionisti e dei volontari ed è attesa anche la presenza del Vescovo Giacomo Morandi. Gli ambienti riqualificati, per complessivi 1.550 metri quadrati, ospitano oggi 12 ambulatori di medicina specialistica e il Servizio di Medicina dello Sport.

La Casa della Comunità Ovest di Reggio Emilia, tra le prime a essere attivata nella nostra provincia, la prima in città, ospita diversi servizi di assistenza primaria e specialistica. Le Case della Comunità, ricordiamo, sono luoghi di prossimità nei quali i cittadini possono trovare accoglienza e continuità di risposte ai propri bisogni sanitari, sociosanitari e sociali. L’investimento crescente sulla sanità territoriale ne vede rafforzato il ruolo di riferimento, in particolare nei confronti delle fasce più critiche di popolazione: gli anziani e i pazienti cronici. E per una presa di visione diretta e immediata, l’Ausl invita la cittadinanza a partecipare all’evento.

Cesare Corbelli