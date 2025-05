Casa della Comunità. Presentati i dettagli del nuovo progetto

L’altra sera all’auditorium Fellini-Masina di Reggiolo è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza il progetto della futura Casa della Comunità del paese. Un progetto innovativo che "mette al centro le persone" e che sorgerà nell’edificio dell’ex Casa protetta. È stato scelto di convocare questo incontro informativo proprio il 29 maggio, esattamente nel tredicesimo anniversario delle forti scosse di terremoto avvenute in Emilia nel 2012. Una data simbolica per guardare avanti, oltre la ricostruzione.

La Casa della Comunità ospiterà al piano terra sette ambulatori per medicina generale e specialistica, un ambulatorio infermieristico, il punto prelievi, uno spazio per il progetto "Nonni meno soli" e per le attività con i ragazzi del Sap, il Servizio di aiuto alla persona. Al primo piano saranno realizzati sette appartamenti protetti per anziani e disabili. Un ringraziamento pubblico è stato rivolto dalla locale amministrazione comunale a coloro che hanno partecipato, alla direzione del distretto sanitario di Guastalla e ai professionisti del settore di medicina generale che operano sul territorio di Reggiolo.