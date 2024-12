Casa della comunità vicino a una scuola: la lettera aperta dei cittadini

Nuove polemiche sulle scelte di realizzare la futura Casa della comunità, a San Martino in Rio, in un luogo molto vicino a una scuola, con presunti disagi dovuti al cantiere e presunte difficoltà agli utenti una volta che il progetto sarà completato. Alcuni cittadini del paese rilanciano il problema con una lettera aperta: "Perché l’Azienda Usl ha deciso di autorizzare una Casa della comunità in un posto che a noi sembra assurdo? Tra l’altro non ci eravamo resi conto che di fatto l’accesso alla Pediatria rimarrà comunque difficoltoso, senza la possibilità di scaricare un bambino con la febbre davanti all’ambulatorio. Inoltre, perché l’Ausl non si è resa conto che avrebbe compromesso definitivamente la fruibilità dell’esterno della scuola più bella di San Martino? Non c’era proprio un posto migliore in cui collocare la struttura. Il Comune ha un’area per i magazzini comunali. Perché non è stata usata quella?". Non mancano contestazioni pure su progetti legati alle scuole, da anni ormai al centro di proteste e di polemiche politiche e non.

"Ci auguriamo di avere al più presto un nuovo assessore di riferimento per i lavori pubblici e l’urbanistica. Dopo le dimissioni dell’ex assessore – dicono gli autori della lettera aperta – sembra infatti che nessuno sia in grado di risponderci. Il tempo continua a trascorrere ma le conseguenze di certe scelte le stiamo pagando ora".