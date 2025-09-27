’Casa della cultura’, servono fondi

Si stanno completando le operazioni per la ristrutturazione dell’ex caserma dei carabinieri di Correggio, in centro storico, destinata a diventare la nuova "Casa della cultura", con annessa biblioteca.

Un progetto reso possibile grazie alla donazione dell’edificio, ormai quattro anni fa, da parte dei coniugi Brenno Bertani e Artenice Rinaldi, i quali hanno acquisito l’immobile di viale Cottafavi per destinarlo al Comune.

E ora si stanno completando gli interventi "minori", tra cui opere per allontanare i volatili dalle facciate della palazzina. Dunque, si stanno effettuando le azioni di completamento della ristrutturazione dell’edificio, rimasto a lungo abbandonato ma che ora sta per essere restituito alla comunità attraverso una generosa donazione che permetterà di mantenere anche in futuro il ricordo di una coppia di correggesi molto legata al territorio locale e, in particolare, ai giovani e alla cultura. Ma restano da completare alcuni spazi interni e la vasta area esterna del giardino.

Servono dunque altri fondi per coprire ulteriori spese.

E viene rilanciato l’appello a cittadini e imprenditori per ottenere generosi contributi per l’operazione. Si spera di aprire la struttura entro fine anno. Ma sarà prima necessario il trasloco con catalogazione del materiale ora nella biblioteca in centro storico.

L’edificio è stato costruito nel 1930, ospitando poi la caserma dei carabinieri dal 1980 al 2007. La superficie prevede mille metri quadrati di spazi interni e oltre quattromila mq di esterni. Antonio Lecci