Casa della Salute, lavori in corso. Arriva un altro medico

Lavori in corso alla casa della salute di Rubiera per allestire l’ambulatorio (foto di repertorio) che ospiterà nei prossimi giorni il nuovo medico di medicina generale titolare, il dottor Umberto Bonvicini, che prenderà servizio il primo novembre. Termina l’incarico a tempo la dottoressa Annarita Caroli e i suoi pazienti devono dunque scegliere il loro nuovo medico tra gli altri presenti a Rubiera con disponibilità e il dottor Bonvicini.

È possibile effettuare la scelta attraverso il fascicolo sanitario elettronico oppure telefonando allo 0522/850203 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12. Sabato 2 novembre, lunedì 4 novembre e mercoledì 6 novembre sarà inoltre aperto lo sportello Saub presso il Cup di Rubiera per potere eventualmente fare il cambio allo sportello. Ai cittadini coinvolti è stata intanto inviata una lettera in cui sono state illustrate tutte le indicazioni e informazioni per la nuova scelta.

"Benvenuto – dice il sindaco Emanuele Cavallato – al dottor Bonvicini che ha alle spalle anni di lavoro come chirurgo ospedaliero e ha fatto oggi una scelta diversa: una professionalità in più al servizio dei rubieresi alla nostra casa della salute. Così si completa e stabilizza il quadro che ci conferma la copertura completa del fabbisogno di ‘medici di famiglia’ del nostro comune: qualcosa di più unico che raro nel ben noto quadro complessivo di mancanza di medici". In questi giorni è prevista l’ultimazione dei lavori per il nuovo ambulatorio.

m. b.