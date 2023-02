Casa della salute, servono altri 700mila euro

E’ ancora lontana l’ultimazione del cantiere, iniziato nel novembre 2020, per la costruzione della casa della salute a Casalgrande. Il sindaco Giuseppe Daviddi, durante l’ultimo consiglio comunale, ha presentato un aggiornamento sulla situazione attuale: è emerso che i lavori sono fermi e il costo è aumentato di circa 700mila euro rispetto alla spesa inizialmente prevista. "Ad oggi vediamo – dice Daviddi – che ancora il cantiere è fermo. Sono stato aggiornato ultimamente dall’Asl di Scandiano: hanno affidato i lavori però c’è un delta sui prezzi molto elevato e quindi devono vedere se riescono a reperire le risorse. Parliamo di un delta dal progetto già riadeguato dal punto di vista dei prezzi quando è partito: l’aumento è di circa 700mila euro per realizzare la stessa identica struttura. Indietro non si torna; hanno ragione ad andare avanti però questo gap finanziario da sostenere non è facile".

Il primo cittadino spiega che si è svolto già "un incontro anche in Regione per ottenere dei fondi, ma la Regione ha detto che in questo momento non riesce a riconoscerne e allora devono vedere se riescono a sostenere questo gap finanziario con alienazioni di beni dell’Asl". Daviddi ricorda che progetto ed esecuzione è seguito dall’Ausl. L’impresa che aveva "iniziato i lavori – evidenzia il sindaco – si è ritirata da tempo a causa dell’aumento dei prezzi. Il ritiro è avvenuto consensualmente con l’Ausl che ha rimesso a gara i lavori mancanti. Siamo sempre in contatto con l’Ausl per l’aggiornamento. Appena reperiranno le risorse sarà avviato il cantiere per portare avanti la struttura, opera importante per il comune e il distretto".

Matteo Barca