Casa della salute, via al cantiere

Al via l’attività nel cantiere tra via Foscolo e largo Gramsci, in centro a Guastalla, per la ristrutturazione dell’ex casa di riposo, che dovrà ospitare in futuro l’ospedale di comunità, ambulatori, la sede dei medici di base di Medicina 2000 e altri servizi dell’Azienda Usl. Da oggi e fino al 31 dicembre prevista l’occupazione dell’area parcheggio davanti all’ingresso dell’area, in via Foscolo, su cui resta il divieto di sosta per tutto il periodo. Si tratta di un intervento che andrà a riqualificare l’ex casa protetta, ormai chiusa da anni e sostituita dalla struttura di Pieve.