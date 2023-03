Casa di appuntamenti con annunci on line

"Ho trovato un annuncio su internet: ‘Si offrono massaggi cinesi’. Sono andato in quella casa a Ponte Enza, dove mi ha accolto una ragazza cinese: abbiamo fatto sesso, dietro compenso di 30 euro". È quanto ha raccontato un uomo, sentito come testimone nel processo a carico di una donna cinese 42enne, imputata per favoreggiamento della prostituzione: avrebbe affittato un appartamento nella frazione di Gattatico, poi trasformato in casa d’appuntamenti. Il cliente, di fronte all’album fotografico mostrato dal pm, ha però detto di non riconoscere la giovane con la quale aveva avuto un rapporto.

Dopo di lui è stato ascoltato un altro teste: pure lui ha detto di aver fatto sesso a pagamento in quella casa, senza saper individuare la donna tra le foto. Un’altra volta era andato nella casa, ma era stato fermato dai carabinieri di Gattatico che avevano avviato gli accertamenti.

Davanti al giudice Matteo Gambarati sono stati sentiti alcuni militari, che hanno ricostruito le indagini. Dapprima fu notato un via vai sospetto nella casa di Ponte Enza: scattarono verifiche sulle utenze telefoniche, fu ascoltato un cliente e vi fu una perquisizione, legata a un cellulare rubato, durante la quale in casa fu trovata l’imputata e furono scoperti documenti di diverse cittadine cinesi.

Le verifiche sono partite alla fine del 2018 dopo alcune segnalazioni che riferivano del continuo andirivieni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, di uomini che andavano in un appartamento occupato, a seconda dei giorni, da diverse cinesi. L’attività era stata pubblicizzata su giornali di annunci, pure online, tra Reggio e Parma: nel processo è stato ascoltato anche un editore che ha confermato di aver pubblicato un mese di inserzioni da parte di una cittadina cinese che si faceva chiamare ‘Angela’, da cui andò due volte per ritirare di persona il pagamento, senza però essere in grado oggi di riconoscerla in foto. Il processo è stato rinviato a novembre per la discussione.

Alessandra Codeluppi