Casa di comunità. Il cantiere è in ritardo

Era stata ipotizzata per il mese di settembre 2023 la cerimonia per la posa della prima pietra del cantiere all’ex casa di riposo di Guastalla, destinata in parte a diventare Ospedale e Casa di Comunità. Ma al momento – a parte una recinzione da cantiere all’esterno e la chiusura delle finestre al piano terra con dei pannelli in legno – non si notano attività di operai o tecnici. E dire che la scorsa primavera, in una affollata assemblea alla sala civica guastallese, i vertici dell’Azienda sanitaria locale e le autorità comunali avevano annunciato i tempi di intervento del progetto, finanziato da fondi pubblici del Pnrr. "Cantiere al via entro fine giugno", era stato comunicato ai cittadini, mentre venivano mostrati su maxi schermo i progetti tecnici. A giugno, però, nulla si è mosso. E neppure a luglio, ad agosto e nel mese di settembre.

Ora si dovrà probabilmente velocizzare l’iter, in quanto – salvo eventuali proroghe – per ottenere i finanziamenti del Pnrr bisogna concludere i lavori entro una scadenza ben precisa, ovvero la fine del 2026. Si tratta di un progetto ambizioso, che interessa la parte meno "storica" dell’ex casa di riposo Paralupi Fiorani, chiusa ormai da una dozzina d’anni. Qui sono previsti, per il futuro, gli ambulatori della Casa della Comunità, che ospiterà pure i medici e i pediatri di famiglia, gli spazi della neuropsichiatria infantile e le stanze dell’Ospedale di Comunità, struttura che rappresenta una novità per la realtà reggiana, che è già in funzione da alcuni mesi a Scandiano, in spazi dell’ospedale Magati.

