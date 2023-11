Casa di Comunità. Si sblocca il cantiere

Sembrano muoversi i primi passi verso il reale avvio dei lavori al cantiere dell’ex casa di riposo di Guastalla, dove dovrà sorgere la futura sede dell’Ospedale e Casa di Comunità.

In questi giorni gli addetti al cantiere hanno completato la recinzione del perimetro con una rete arancione, apponendo i cartelli relativi ai lavori e chiudendo pure la stradina laterale accanto all’ex casa protetta, lasciando solo il passaggio per pedoni e ciclisti.

Da lunedì ci sarà un divieto di sosta davanti all’accesso al cortile. Sembra dunque al via l’atteso cantiere per la creazione di uno spazio sanitario in cui troveranno posto anche la sede dei medici di base di Medicina 2000 (ora in piazza Primo Maggio) e altri servizi dell’Azienda Usl. I lavori dovevano iniziare già lo scorso giugno, in base a quanto era stato riferito in primavera a una affollata assemblea in sala civica. Ma alla data prevista, nulla si era mosso. E neppure a settembre, quando era stata annunciata la cerimonia per la posa della prima pietra del cantiere. A parte una piccola recinzione arancione e la chiusura di porte e finestre con lastre in legno, non si erano visti movimenti nell’area dell’ex casa di riposo. Di certo i lavori dovranno essere completati entro fine 2026, per non correre il rischio di perdere i previsti finanziamenti. Nell’area dell’ex casa protetta Paralupi-Fiorani sono previsti, in futuro, gli ambulatori della Casa della Comunità, che ospiterà pure i medici e i pediatri di famiglia, gli spazi della neuropsichiatria infantile e i locali dell’Ospedale di Comunità.

Antonio Lecci