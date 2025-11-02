Casa di comunità verso il taglio del nastro

Dopo una lunga attività di cantiere, sta per essere ultimata la realizzazione della nuova Casa di Comunità a San Martino in Rio, considerata come "un importante passo avanti per il territorio locale". L’inaugurazione della nuova struttura, in via Rivone, è in programma per sabato 15 novembre alle 9,30. Ma già giovedì 6 novembre alle 21, alla sala d’Aragona della Rocca Estense, a San Martino in Rio, è previsto un incontro pubblico per presentare le caratteristiche e le funzionalità della Casa di Comunità del distretto. Un incontro organizzato dalla locale amministrazione comunale e dall’Azienda Usl reggiana, allo scopo di illustrare il progetto, le funzioni e obiettivi della nuova struttura. Alla serata sono attesi rappresentanti del Comune, del distretto sanitario di Correggio e dell’Ausl, per spiegare come la Casa di Comunità diventerà un punto di riferimento per salute, prevenzione e benessere della comunità. E il 15 novembre il taglio del nastro con il presidente della Regione, Michele de Pascale, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, il sindaco Paolo Fuccio, il direttore generale Ausl, Davide Fornaciari, oltre che di Alberto Ravanello, direttore del distretto correggese, ed Enrica Terzi, direttore dipartimento Cure primarie. L’attività di cantiere ha preso il via nel 2022, dopo che il consiglio comunale ha votato il diritto di superficie concesso all’Azienda sanitaria locale. Si tratta di un edificio a un piano articolato in diversi ambienti, destinati ad accogliere lo sportello sociale, Servizio sociale professionale territoriale, il servizio Salute Donna, ambulatori di medicina generale, ambulatori di pediatria di libera scelta, segreteria e contestuale Servizio di prenotazione Cup (medicup) il Punto prelievi (per target di popolazione con patologia cronica e disabilità), un ambulatorio polifunzionale/specialistico, oltre a uno spazio polifunzionale utile per riunioni di equipe, eventi formativi, attività di promozione della salute…

Antonio Lecci