Casa di Quartiere di Fogliano. Inaugurato il nuovo defibrillatore

Nuovo defibrillatore presso il centro sociale - Casa di Quartiere di Fogliano. Nei giorni scorsi è stato inaugurato ufficialmente il dispositivo medico donato da cittadini e imprese della zona, in concomitanza con la mostra fotografica ed il video proiettato per i quarant’anni dalla nascita, in via Melissa, del centro sociale e il primo quarto di lustro a seguito del trasferimento nella nuova sede di via Nervi. Un momento di dovuto festeggiamento per questi traguardi invidiabili. Sono state ricordate tutte le persone che in questi quarant’anni hanno reso possibile la nascita del centro sociale e le sue attività fino ai giorni nostri.

La mostra fotografica proseguirà nei locali parrocchiali in occasione della sagra di Fogliano che si terrà questo weekend nei giorni di sabato 14 e domenica 15 giugno. Con l’auspicio di festeggiare ancora tanti anniversari come questi, il consiglio direttivo ha voluto ringraziare tutti i soci volontari, i gestori privati di bar e cucina, chi ha organizzato la mostra, in primis Ermanno Guglielmi, presidente storico del centro sociale, e tutti coloro che hanno donato per l’acquisto del defibrillatore.

Cesare Corbelli