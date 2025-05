Casa di Quartiere Stranieri. La protesta di Adl Cobas:: "Salari arretrati non pagati"

"Reddito, diritti, dignità" sono le parole scritte sulle bandiere rosse dell’Adl Cobas che ieri sventolavano davanti alla Casa di Comunità comunale del Villaggio Stranieri nel corso della protesta dei lavoratori contro la Aps ’Accademia di Quartiere’ e della cooperativa Terrafirma.

La causa? Salari arretrati o non pagati, tentativi di licenziamento che il sindacato considera illegittimi. "Denunciamo due ordini di problemi – spiega la dipendente Sofia –. Il presidente della Aps ha fatto promesse che non sono mai state mantenute a livello contrattuale, e abbiamo difficoltà nell’avere una retribuzione legittima".

La seconda questione? "È inaccettabile che un servizio a favore dell’intera comunità sia gestito in questo modo". La richiesta è che il Comune con la polizia municipale ponga in essere controlli.

Silvio Rosati, sindacalista Adl Cobas, entra nel dettaglio: "Denunciamo i mancati pagamenti che si susseguono da oltre un anno, e licenziamenti arbitrari senza alcuna motivazione oggettiva. La vertenza è partita a maggio 2024 quando Aps ha tentato di licenziare i due lavoratori che gestiscono il bar, con la motivazione di una riduzione del lavoro".

I due si rivolgono al sindacato ed "emerge che il calo di lavoro non era reale e che Aps avrebbe voluto sostituirli con "volontari", pagandoli con rimborsi spese. Tramite i tavoli sindacali i due mantengono il posto ma passano alla coop "mantenendo gli stessi diritti con una riduzione di orario sulla Casa e dando la disponibilità a lavorare le ore mancanti al Circolo Fenulli. Ma già giugno 2024 la coop non rispetta gli accordi e non garantisce tutte le ore da contratto, iniziando ad avere ritardi importanti sui pagamenti delle mensilità".

A gennaio 2025 i due vengono licenziati dalla coop "con una lettera che non comunica le motivazioni". Il Cobas la impugna e chiede gli arretrati.

"A inizio 2025 – prosegue Rosati – si rivolgono a noi altre due lavoratrici: una a oggi ha ricevuto come ultimo pagamento quello riferito a dicembre 2024; l’altra, che veniva definita volontaria e veniva pagata con rimborsi spesa, ha accumulato oltre 1500 euro di ammanchi". Conclude durissimo: "È inaccettabile che chi gestisce Aps e coop si approfitti di donne per promuovere lavoro povero, lavoro grigio e sfruttamento, in un luogo come la Casa che ha ospitato iniziative lodevoli per la giustizia ambientale, i diritti di cittadinanza e del lavoro. Se Aps non è in grado di gestirlo secondo le normative vigenti e l’etica, si dimetta e il Comune apra una nuova procedura per la gestione della Casa di Quartiere".